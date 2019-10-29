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29.10.19 15:38

Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Нелегальному ввезенню в нашу країну товарів військового та подвійного призначення, які підлягають обов'язковому державному експортному контролю, запобігла Служба безпеки України в Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час митного огляду на пункті пропуску "Тиса" в автомобілі закарпатця правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила. У технологічних порожнинах авто перевізник намагався приховано перемістити через державний кордон шість алюмінієвих закрилок та контрольно-перевірочну апаратуру до військового гелікоптера МІ-24.

Наразі виявлені запчастини передано на експертизу. Слідчими СБУ зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення всіх обставин справи, зокрема замовників та мети оборудки.

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Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ 01
Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ 02

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