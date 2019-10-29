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29.10.19 15:49

14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Крячки (Київська обл.) сьогодні близько 11:00 ранку 14-річний хлопець не впорався з керуванням батьківського позашляховика, авто перекинулось, хлопець загинув на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

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"Поліція з'ясувала, що неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків і разом з трьома неповнолітніми друзями 14 і 15 років покататися на ньому по селу. В результаті ця подорож закінчилася трагічно", - йдеться в повідомленні.

Пасажири джипа зараз у місцевій лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція 01
14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція 02
14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція 03

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