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29.10.19 16:16

Міжнародні військові навчання "Кленова Арка - 2019" стартували в Житомирі, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У Житомирі на базі 199-го Навчального центру десантно-штурмових військ Збройних Сил України відбулося урочисте відкриття багатонаціонального командно-штабного навчання "Кленова Арка - 2019".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Навчання проходять за підтримки Збройних Сил Канади спільно з військовослужбовцями Збройних Сил Литви, Польщі та України, в цілому за участю міжнародних партнерів із дев'яти країн: Грузії, Болгарії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Республіки Північна Македонія, Румунії, Чорногорії та України.

Від України до навчань залучаються військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та офіцери десантно-штурмових військ Збройних Сил України, які виконують завдання у складі Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

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Зазначається, що структура навчань зосереджена на плануванні офіцерами штабу операцій із підтримки миру.

Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 01

Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 02
Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 03
Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 04

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