Кабмін і ЄБРР домовилися про фінансування ремонту регіональних доріг: перший транш у 300 млн євро розподілять на 5 областей. ФОТО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписали сьогодні з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції і розвитку Алленом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Перший транш - 300 млн євро", - повідомив Гончарук.
За його словами, ЄБРР буде кредитувати обласні державні адміністрації під місцеві гарантії, та першою областю стане Херсонська.
Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик уточнив, що гроші виділяються на капітальний ремонт регіональних доріг у п'яти областях.