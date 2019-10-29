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29.10.19 16:25

Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з прикордонниками вилучили з незаконного обігу велику партію сигарет, призначених для незаконного переміщення в Румунію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби

В рамках проведення операцій "Акциз - 2019" та "Рубіж" поблизу лінії українсько-румунського державного кордону було виявлено транспортний засіб марки "УАЗ-3303" і майже 22 тис. пачок тютюнових виробів з марками і без марок акцизного податку України, призначених для незаконного переміщення в Румунію.

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено майже 22 тис. пачок тютюнових виробів та автомобіль, загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн гривень.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 КК України.

Триває слідство.

Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 01
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 02
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 03
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 04
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 05
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 06
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 07
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 08
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 09
Майже 22 тис. пачок тютюнових виробів, призначених для незаконного переміщення в Румунію, вилучено в Чернівецькій області 10

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