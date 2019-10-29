Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 31-річний громадянин Російської Федерації звільнився з виправної колонії, де понад 8 років відбував покарання за умисне вбивство. Жодних підстав для подальшого перебування на території України він не мав.

Проти правопорушника працівники міграційної служби склали протокол за ч. 2 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду територією України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Генконсульство Російської Федерації підтвердило громадянство чоловіка і він отримав необхідні документи для повернення в країну походження. Під супроводом працівників УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області та ГУ ДМС України в Харківській області чоловік залишив територію нашої держави через прикордонний пункт пропуску "Гоптівка". Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

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Зазначається, що чоловіка виявили під час проведення профілактичних заходів "Мігрант" співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Харківській області спільно з працівниками регіонального Головного управління державної міграційної служби України.

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