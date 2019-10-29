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29.10.19 19:44

Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині. ФОТО

Правоохоронці 28 жовтня виявили раніше судимого чоловіка, який незаконно перебував на території нашої держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 31-річний громадянин Російської Федерації звільнився з виправної колонії, де понад 8 років відбував покарання за умисне вбивство. Жодних підстав для подальшого перебування на території України він не мав.

Проти правопорушника працівники міграційної служби склали протокол за ч. 2 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду територією України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Генконсульство Російської Федерації підтвердило громадянство чоловіка і він отримав необхідні документи для повернення в країну походження. Під супроводом працівників УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області та ГУ ДМС України в Харківській області чоловік залишив територію нашої держави через прикордонний пункт пропуску "Гоптівка". Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

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Зазначається, що чоловіка виявили під час проведення профілактичних заходів "Мігрант" співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Харківській області спільно з працівниками регіонального Головного управління державної міграційної служби України.

Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині 01

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