"Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Організатори акції зазначають, що "сьогодні почалося" розведення військ "на ділянках в Золотому і найближчим часом почнеться в Петрівському. Є розбіжності в заявах представників влади, але з огляду на той факт, що проходить засідання ТКГ у Мінську, стає очевидним, що відступ може початися з дня на день. Заяви влади мають на меті розпорошити протестний потенціал і дезорієнтувати суспільство. Цьому передували пропагандистське шоу, яке на лінії розмежування влаштував президент України і масована інформаційна кампанія в ЗМІ. В український медіа-простір зусиллями нашої влади внесено оману, що українці втомилися від війни і готові на мир фактично на будь-яких умовах.

Дії влади з "розведення військ" поки подаються як вимушена реакція на "прохання народу", коли публічно керівники нашої держави проти капітуляції, проти здачі українських територій, але - "змушені" йти на поступки агресору, оскільки так "хоче народ України". При цьому влада свідомо ігнорує той багатомільйонний голос українського народу, який говорить своє "ні капітуляції", виходячи на площі українських міст. Влада ігнорує жертовний чин українських добровольців, які зараз перебуваєть беззбройні на ділянці розведення і яких менше ніж добу тому обстрілював ворог.

Рух опору капітуляції попереджає владу про неприпустимість будь-яких дій, які ставлять під загрозу суверенітет України, життя і безпеку її громадян. Ми застерігаємо від порушення Конституції України. За всі наслідки, які матимуть ці незаконні дії, відповідатимуть ті, хто ці рішення приймав і виконував.

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