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29.10.19 20:42

Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти. ФОТОрепортаж

29 жовтня 2019, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчі СУ ГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримали головного спеціаліста Національного банку України під час спроби заволодіти коштами підприємця в сумі 50 тис. доларів США.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

У повідомленні зазначається: "Досудовим розслідуванням встановлено, що згадану суму головний спеціаліст НБУ зажадав від директора приватного підприємства, який здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Під час передачі частини обумовлених коштів у сумі 40 тис. доларів США службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

Наразі затриманій особі готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) КК України. На місці події проводяться слідчі дії".

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Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 01
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 02
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 03
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 04
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 05
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 06
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 07
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 08

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