"Найкраща організація", - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Мітинг провели під стінами міського парламенту біля пам'ятного знака. На заході виступив керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко.

"Комсомол - найкраща організація в Севастополі, яка творить багато добрих справ", - сказав він.

Пархоменко закликав активістів прийти 7 листопада на демонстрацію в пам'ять про Жовтневий переворот, який він назвав Великою Жовтневою Революцією.

Крім Пархоменка, на заході виступили керівник міської організації комсомолу Олександр Череменов і глава союзу ветеранів комсомолу Севастополя Галина Мартиненко.

Кількох дітей під час мітингу прийняли в комсомол. Квитки новим комсомольцям вручив керівник севастопольських комуністів.

Під час проведення заходу біля стіни з пам'ятним знаком стояла почесна варта з дітей-піонерів і комсомольців із прапорами.

Всесоюзний ленінський комуністичний союз молоді був створений на I Всеросійському з'їзді Союзу робочої і селянської молоді 29 жовтня 1918 року, як молодіжна організація комуністичної партії СРСР.

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Комсомольська організація на державному рівні збереглася в Білорусі. У сусідній Росії і Казахстані комсомол існує як молодіжні організації за підтримки компартій.

У квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, його підписав президент Петро Порошенко. Згідно із законом, зокрема, перейменуванню підлягають низка міст, вулиць і об'єктів, зокрема названих на честь ВЛКСМ.