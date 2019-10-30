Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними СЦКК, 28.10.2019, у період із 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріл із застосуванням стрілецької зброї.



Схема: пресцентр ОС. Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому в заголовку схеми стоїть 29.10.2019

"29.10.2019 року мобільною групою української сторони СЦКК за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області проведено фотофіксацію.

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Прибувши на місце обстрілу, мобільна спостережна група виявила таке:

- приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку;

- приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що постраждалих унаслідок обстрілів осіб немає.









Фото: пресцентр ОС