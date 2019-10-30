Вантажівка і легковик зіткнулися на Волині: загинуло троє людей, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Пригода сталася ввечері на автодорозі Ковель-Жовква біля села Литовеж Іваничівського району.

"За кермом легковика ВАЗ 2109 перебував 43-річний житель Нововолинська. Попередньо встановлено, що водій не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажівкою Scania, під керуванням 34-річного жителя Іваничівського району, який рухався головною дорогою в напрямку міста Червоноград Львівської області.

Унаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів легковика, 45 і 29 років, загинули на місці. Усі загиблі - жителі Волині. Легковик перетворився на купу металобрухту", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

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Фото: сайт поліції

Досудове розслідування триває.