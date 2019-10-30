Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков. ФОТО

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У центрі Києва на будівлі поліції встановили банер на підтримку незаконно засудженого нацгвардійця Віталія Марківа. Будь-які намагання РФ дискредитувати українських бійців не матимуть успіху. Захищаємо Віталія у правовому полі та підтримуємо морально. Вся Україна з тобою!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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