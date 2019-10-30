Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко на зустрічі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

"Дозвольте мені як християнину, прихожанину нашої церкви привітати Вас, всю нашу церкву з декількома величезними подіями. Перше – це визнання Елладською церквою нашої церкви. Це є дуже наполегливі молитви наших вірних, наполегливі Ваші молитви, коли Господь почув Вас, наполегливі молитви Його Всесвятості Вселенського Патріарха, Синоду", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що зараз триває шлях, який почали в минулому році і який українці почали 300 років тому.

Порошенко переконаний, що це перший крок, ця дорога буде продовжена. І дуже важливо, що і наша команда, і всі вірні звертаються, в тому числі і до діаспори, і до прихожан церков у відповідних державах для того, щоб питання продовження визнання нашої церкви було обов’язково високо на порядку денному.

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Крім того, п'ятий президент України привітав предстоятеля ПЦУ з його візитом в США: "Ми маємо дуже надійні зв’язки і я дуже задоволений позитивними відгуками і оцінкою тої величезної ролі церковної дипломатії. Фактично, це був перший візит нашої церкви у такій якості до США",

Також Порошенко привітав митрополита Епіфанія з отриманням "Премії Афінагора з прав людини".

"В подальшому, я твердо переконаний, що нашу спільну роботу по розбудові церкви, а роботи тільки додається і, на жаль, протидія, яку демонструє російський агресор, для нього це чомусь надзвичайно важливо – боротися з нашою церквою… Але ми точно знаємо за що ми молимося – ми молимося за Україну. Ми точно знаємо, що створення єдиної помісної автокефальної Православної церкви є державотворчим процесом", – резюмував він.

В свою чергу, предстоятель ПЦУ Епіфаній подякував Петру Порошенку за привітання та відзначив важливість цих подій для церковного життя.

Митрополит Єпіфаній зазначив, що нагорода вручена не йому особисто як предстоятелю ПЦУ, а в цілому українському народові і тим, хто прагнув ці три століття мати свою українську незалежну помісну православну церкву.

Він також зауважив, що під час візиту до США "ще раз пересвідчився, що ми маємо справді стратегічного партнера, який підтримує волевиявлення українського народу, і було засвідчено, що Америка і надалі підтримуватиме справжнє волевиявлення кожного українця, який бажає відвідувати ту церкву, яку він вважає своєю рідною".

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