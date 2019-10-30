60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Костянтинівське відділення поліції Донецької області.

"До працівників карного розшуку надійшла інформація про те, що 42-річний житель Костянтинівки зберігає в своєму домоволодінні наркотичні речовини. Під час обшуку поліцейські виявили велику кількість нарковмісних рослин. За попередньою інформацією, загальна вага вилученого канабісу становить близько 60 кг", - сказано в повідомленні.

Провадження розпочали за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Покарання за цією статтею - від штрафу в 850 гривень до позбавлення волі на 3 роки.

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Остаточно правову кваліфікацію злочину в поліції обіцяють дати за результатами експертизи.









