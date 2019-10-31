У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами речниці поліції Кременчука Ганни Власенко, 72-річну жінку на вулиці Театральній збив автомобіль Audi, який здавав заднім ходом. Сама жінка не помітила машину, оскільки була повністю сліпою.

Фото: Леонід Харченко/Facebook

Унаслідок зіткнення волонтерка впала і вдарилася головою, що призвело до смерті. Медики, які приїхали на виклик, не змогли врятувати жінку.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.

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Голова місцевої організації "АТО Майдан Кременчук" Леонід Харченко розповів, що Шевченко прямувала до волонтерського центру, щоб як завжди допомагати в плетінні маскувальних сіток і наповненні подушок для захисників України на Донбасі.



Ольга Шевченко (на передньому плані)/фото Леонід Харченко/Facebook

"Сьогодні, як і кожного дня, маленька худенька жінка на передньому плані, Ольга Іллівна Шевченко або пані Оля, як вона любила, щоб до неї зверталися, йшла на Майдан. Вона йшла допомагати вберегти життя нашим захисникам. Але доля розпорядилася по-іншому. Вона не дійшла... Співчуття рідним", - зазначив активіст.

Раніше повідомлялося, що в Київській області 14-річний підліток не впорався з керуванням батьківським позашляховиком і загинув.