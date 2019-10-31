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31.10.19 10:41

"Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для гарантування безпеки мирних жителів і правопорядку в населених пунктах на ділянках розведення сил у Луганській області залучено патрулі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії, які працюють у посиленому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Луганській області.

"Для гарантування безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі. Зокрема виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.

Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 01

"Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо", - зазначив Вадим Троян.

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Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 02

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 03

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції та Нацгвардії.

Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 04
Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 05
Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 06
Фото: сайт поліції

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