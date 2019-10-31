В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"У Дніпрі правоохоронці підняті по тривозі для затримання терористів в аеропорту міста. За таким сценарієм проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що завданням гвардійців було блокувати першу групу зловмисників, а кінологи займалися пошуком інших. В цей час бойова броньована машина Нацгвардії доставила штурмову групу спецпідрозділу "КОРД" Національної поліції України в будівлю, в якій нібито перебувають терористи.

Також дивіться: Міжнародні військові навчання "Кленова Арка - 2019" стартували в Житомирі, - Міноборони. ФОТОрепортаж







Фото: МВС/Facebook