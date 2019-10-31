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31.10.19 12:48

Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львівській та Херсонській областях Служба безпеки України виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

В м. Борислав (Львівська область) зі схрону, облаштованого у нежитловій будівлі, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них. Схованка була облаштована поблизу нафтових свердловин. Зброя і боєприпаси були запаковані у мішки та сховані між бетонними плитами.

Зі схрону неподалік Нової Каховки, у лісосмузі, вилучено вісім пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25, дев’ять гранатометних пострілів, чотири підривних механізми, п’ять окопних та кумулятивних зарядів.

Також виявлено 200-грамову тротилову шашку, гранату та понад шістнадцять тисяч набоїв різного калібру.

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В обох випадках у межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 01
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 02
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 03
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 04
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 05
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 06

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