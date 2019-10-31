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31.10.19 17:24

Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі спільно з відділом БКОЗ УСБУ в Херсонській області зупинили роботу незаконного тютюнового бізнесу і вилучили велику партію тютюнової сировини.

Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Акциз - 2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області була встановлена ​​група осіб, які без наявності дозвільних документів, відображення в бухгалтерському та податковому обліку і сплати податків організували на території регіону вирощування сировини різних видів тютюну. Надалі на спеціально організованому підпільному виробництві, яке розташоване на фермі поблизу тютюнових полів, з незаконно вирощеного тютюну виготовляли фальсифіковану тютюнову сировину з використанням промислового обладнання, що забезпечує масове виробництво.

За наявною інформацією, виготовлені з цієї сировини тютюнові вироби планувалося реалізовувати через мережу інтернет і переправляти контрабандою через кордон для подальшого продажу в країнах Євросоюзу.

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На підставі постанови суду проведено обшук згаданих нежитлових будівель та земельних ділянок, за результатами якого ліквідовано підпільне масове виробництво підакцизних товарів, вилучено та відповідно до постанови Херсонського міського суду накладено арешт на тютюнову сировину в кількості понад 91 тонну вартістю майже 260 млн грн.

Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 01
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 02
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 03
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 04
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 05
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 06
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 07
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 08
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 09
Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн 10

Досудове слідство триває.

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