Незаконний тютюновий бізнес, орієнтований на європейські ринки, ліквідовано у Херсонській області: вилучено сировину вартістю майже 260 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Акциз - 2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області була встановлена ​​група осіб, які без наявності дозвільних документів, відображення в бухгалтерському та податковому обліку і сплати податків організували на території регіону вирощування сировини різних видів тютюну. Надалі на спеціально організованому підпільному виробництві, яке розташоване на фермі поблизу тютюнових полів, з незаконно вирощеного тютюну виготовляли фальсифіковану тютюнову сировину з використанням промислового обладнання, що забезпечує масове виробництво.

За наявною інформацією, виготовлені з цієї сировини тютюнові вироби планувалося реалізовувати через мережу інтернет і переправляти контрабандою через кордон для подальшого продажу в країнах Євросоюзу.

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На підставі постанови суду проведено обшук згаданих нежитлових будівель та земельних ділянок, за результатами якого ліквідовано підпільне масове виробництво підакцизних товарів, вилучено та відповідно до постанови Херсонського міського суду накладено арешт на тютюнову сировину в кількості понад 91 тонну вартістю майже 260 млн грн.





















Досудове слідство триває.