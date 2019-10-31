Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
31.10.19 19:43

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал "Слуги народу" у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію. ВIДЕО

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал. ВIДЕО

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 03

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 04

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 05

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 06

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 07

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 08

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 09

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР

#Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал Слуги народу у ФОТОжабах 12

Більше фотошопів дивіться тут

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100