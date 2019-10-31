Аналтабу в турборежимі. Секс-скандал "Слуги народу" у ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Секс захищений, класика та орал. Година - 100$": Журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією. Нардеп заявив, що влаштував провокацію. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал. ВIДЕО
Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР
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