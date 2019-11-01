Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на головне управління ДСНС України в м.Києві.

"Станом на 1:04 пожежу на даху житлового будинку в Шевченківському районі ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

На те, щоб загасити полум'я, знадобилося 4 години.

"Під час гасіння розібрано близько 300 кв. м обгорілих конструкцій будинку. Жертв і постраждалих немає, на свіже повітря виведено 40 мешканців будинку", - повідомили в ДСНС.

У боротьбі з полум'ям брали участь 80 осіб та 22 одиниці техніки.

Причини загоряння невідомі, їх з'ясовуватиме слідство.

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