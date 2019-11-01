Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Правоохоронцями встановлено, що протягом 2019 року 24-річний військовослужбовець Збройних сил України за попередньою змовою із 25-річним жителем міста на території столиці організували вирощування канабісу та його збут.

"Киянин за місцем проживання вирощував, подрібнював і фасував. Подальший збут "ліг на плечі" контрактнику", - йдеться в повідомленні.

Злочинна діяльність солдата була задокументована під час збуту канабісу, коли він приніс продати наркотичне зілля за місцем несення служби.

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У подальшому, під час проведення невідкладного обшуку у помешканні, де вирощувався наркотик, працівники поліції виявили ретельно обладнані душові кабінки з рослинами наркозілля, різне обладнання для їхнього вирощування, прилади для фасування та гроші, за які купувалися наркотичні засоби.

"Наразі кримінальний дует збувачів затримано в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Молодикам оголошено про підозру за ч.1, ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом збуту наркотичних речовин веде слідче управлінням поліції Київщини під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону і під оперативним супроводом працівників Служби безпеки України.

Також повідомляється, що підготовлені та врученні клопотання про обрання щодо фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, підготовлені та погоджені у процесуального керівника клопотання про надання дозволів на проведення обшуків, арешту вилученого майна.



Фото: сайт Нацполіції