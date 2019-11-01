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01.11.19 11:10

Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області припинили роботу АЗС, яка функціонувала без відповідних дозвільних документів та касового обладнання.

Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що на одній із АЗС регіону здійснюється реалізація дизельного пального без наявності договору на оренду земельної ділянки, касового обладнання, дозволу управління Держпраці та ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

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За результатами проведених заходів демонтовано, вилучено та передано на відповідальне зберігання обладнання АЗС (заправний дизельний модуль місткістю 25 м3 з колонкою для відпуску пального) та 23 тис. 750 л дизельного пального загальною орієнтовною вартістю близько 1 млн 70 тис. грн.

Стосовно представника АЗС, який здійснював протиправну діяльність, складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн 01
Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн 02
Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн 03

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