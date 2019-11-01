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01.11.19 12:28

СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади. ФОТОрепортаж

У четвер, 31 жовтня, СБУ затримала військовослужбовця 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ, який збував наркотиків серед особового складу бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"31.10.19 співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ і військової прокуратури Київського гарнізону припинили протиправну діяльність одного з військовослужбовців 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ, який на систематичній основі організував збут наркотичних засобів серед рядового, сержантського та офіцерського складу зазначеної бригади. Разом з військовослужбовцем затримано постачальника і, як виявилося, виробника наркотиків, який у себе в квартирі організував цілу лабораторію з вирощування та переробки канабісу", - джерело в СБУ.

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Як зазначається, військовослужбовці зазначеного підрозділу здійснюють охорону стратегічних об'єктів МО (адмінбудівель, баз розташування, складів тощо), зокрема в районі проведення ООС.

Слідство триватиме. Зокрема, будуть встановлюватися всі військовослужбовці, які користувалися послугами зазначених ділків.

СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 01
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 02
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 03
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 04
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 05
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 06
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 07
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 08
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 09

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