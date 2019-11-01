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01.11.19 13:49

Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і за 1,5 млн дол. обіцяв призначення директором держпідприємства. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів затримали шахрая, який видавав себе за друга президента Володимира Зеленського та інших перших осіб держави - спікера Дмитра Разумкова, голови Офісу Президента Андрія Богдана, його першого заступника Сергія Трофімова та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це повідомила пресслужба Генпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і за 1,5 млн дол. обіцяв призначення директором держпідприємства 01

Затримали його після того, як він запропонував забезпечити призначення на керівну посаду заступника одного з державних підприємств у сфері освіти. Свої послуги він оцінив у 28 тис. гривень і 50 тис. доларів.

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18 жовтня гроші в гривнях йому переказали на картковий рахунок, а 31 жовтня після одержання другої частини грошових коштів у розмірі 50 тисяч доларів підозрюваного було затримано на місці вчинення злочину.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайство), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України (підбурювання до дачі хабаря).

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення обставин скоєного злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і за 1,5 млн дол. обіцяв призначення директором держпідприємства 02

Як повідомили в пресцентрі СБУ, за забезпечення працевлаштування директором одного з державних підприємств шахрай виставив ціну в майже 1,5 мільйона доларів. Він посилався на власні зв'язки і запевняв, що питання нібито вирішується безпосередньо через керівництво Офісу Президента Украіни.

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