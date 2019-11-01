Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
01.11.19 16:04

Водій Renault з явними ознаками сп'яніння влетів у дерево під Одесою: 2 пасажирів загинуло, 3 госпіталізовано, сам винуватець ДТП не постраждав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні неподалік села Яськи 31-річний водій Renault не впорався з керуванням і з'їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. Удар був такої сили, що автомобіль загорівся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Біляївського відділу поліції в Одеській області.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів легковика, за життя ще трьох, серед яких - вагітна жінка, зараз борються лікарі. Єдиний, хто залишився неушкодженим у цій аварії, - сам водій", - зазначено в повідомленні.

Водій Renault з явними ознаками спяніння влетів у дерево під Одесою: 2 пасажирів загинуло, 3 госпіталізовано, сам винуватець ДТП не постраждав 01

За попередніми даними правоохоронців, які зараз працюють на місці події, аварія сталася через неуважність водія, який, до того ж, має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Саме зараз чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові.

Також дивіться: П'яний водій на BMW збив вагітну жінку на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Водій Renault з явними ознаками спяніння влетів у дерево під Одесою: 2 пасажирів загинуло, 3 госпіталізовано, сам винуватець ДТП не постраждав 02

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання водія в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100