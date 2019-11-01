П'яний водій на BMW збив вагітну жінку на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
У ході слідчих дій було встановлено, що потерпіла разом зі своєю сестрою та племінницею крокували узбіччям в напрямку с. Зазим’я. Вийшовши зі свого будинку, вони не встигли відійти і кілька метрів, як на них наїхала автівка.
"Водій навіть не зупинився. Тікаючи, продовжив рух. Однак, не впоравшись з керуванням, в’їхав у гаражне приміщення. Вискочив із машини й знову почав тікати. Помітили це випадкові перехожі, порушника притримали та викликали швидку і поліцію, яка затримала 33-річного чоловіка на місці події. Від зіткнення він лишився неушкодженим", - розповіли в поліції.
Вагітну жінку із травмами та забоями грудної клітини госпіталізували до Центральної районної лікарні. На щастя, за допомогою кесаревого розтину врятували життя дитині.
За фактом ДТП видкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.