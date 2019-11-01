Дві незаконні АЗС ліквідовано в Хмельницькій області - вилучено ТМЦ на 3 млн грн, - ДФС. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В межах проведення операції "Акциз-2019" були встановлені двоє місцевих жителів, які, не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці та не маючи відповідних дозвільних документів (ліцензій і дозволів), здійснювали роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів зі стаціонарних автозаправних станцій, розташованих на території регіону.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання бензин марки "А-92" і "А-95 Euro", дизельне паливо і скраплений газ, а також ємності з автозаправними колонками, загальною орієнтовною вартістю майже 3 млн грн, в тому числі підакцизної продукції більше ніж на 2 млн грн.

На правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП".

Читайте також: Податкова міліція спільно з ГПУ домоглася відшкодування в бюджет понад 11 млн грн несплачених податків від фірми, яка веде інтернет-торгівлю









