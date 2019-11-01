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01.11.19 18:00

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

У Росії 20-річний солдат-строковик Раміль Шамсутдинов розстріляв вісьмох своїх товаришів по службі у помсту за знущання і приниження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

УВАГА! Відео та фото не рекомендуються для перегляду людям з нестійкою психікою!

Інцидент стався 25 жовтня у військовій частині 54160 в селищі Гірський в Забайкаллі (РФ). Як зазначається в рапорті, ввечері під час розрядки зброї Шамсутдинов приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісьмох осіб було вбито, ще двох поранено.

Також вказується, що попередньою причиною того, що сталося є "нестатутні відносини".

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Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних боєприпасів.

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 01

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 02


Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 03
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 04
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 05
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 06
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 07
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 08

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 09

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 10

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 11
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 12

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 13

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