Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів. ФОТОрепортаж 18+

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Інцидент стався 25 жовтня у військовій частині 54160 в селищі Гірський в Забайкаллі (РФ). Як зазначається в рапорті, ввечері під час розрядки зброї Шамсутдинов приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісьмох осіб було вбито, ще двох поранено.

Також вказується, що попередньою причиною того, що сталося є "нестатутні відносини".

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Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних боєприпасів.























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