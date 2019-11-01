Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню комплектуючих до військових кораблів ВМС РФ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Миколаєва планує незаконно переправити деталі, які використовуються під час ремонту і технічного обслуговування двигунів на кораблях Військово-морського флоту РФ.

Нелегальний вантаж правоохоронці вилучили при перетині державного кордону. За попередньою оцінкою фахівців ринкова вартість виявленого обладнання становить понад півтора мільйона гривень.

Під час обшуку за місцем проживання організатора оборудки виявлено флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку, що містить листування із замовниками з Росії.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тривають слідчі дії.