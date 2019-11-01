П'яний водій врізався в автомобіль патрульних у Рівному, двоє поліцейських в лікарні. ФОТО

Про цей випадок написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Денна зміна, яка не віщувала жодної біди. Екіпаж заступає на патрулювання з трукамом - контроль швидкісного режиму. На вулиці Київській вони зупиняють водія-порушника. Далі - звичайне оформлення адмінматеріалів. Службове авто стоїть, згідно з ПДР, з включеними проблисковими маячками, які видно далеко і, мабуть, так засліпили, судячи з усього, дуже нетверезого водія, який, нічого не розуміючи, на повній швидкості влітає в службовий автомобіль в якому саме були патрульні", - написав він.

Обох поліцейських госпіталізували з закритими черепно-мозковими травмами. У патрульної, крім того, забій шийного відділу хребта.

Винуватець ДТП також потрапив до лікарні з травмами. Зараз встановлюють, чи пив він перед тим, як сісти за кермо. "Судячи з ознак, які у нього були - характерний запах з рота, сильне порушення координації і мови, можна зробити висновок, що був дуже нетверезий", - написав Білошицький.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції підкреслив, що ні такі ДТП, ні штрафи не мотивують водіїв до того, щоб не сідати п'яними за кермо. Незабаром до парламенту буде подано законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

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"Серед змін, які пропонувалися і пропонуються тільки з цього питання:

⁃ Впровадити вибіркові і повні перевірки на стан сп'яніння (пункти тверезості)

⁃ Впровадити адекватну відповідальність за керування для осіб, позбавлених такого права, 10200 грн, а не 510., як зараз;

⁃ залатати дірки, які дозволяють уникати відповідальності", - написав Білошицький.





