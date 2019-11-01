У Київському військовому ліцеї ім. Богуна відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО випускникові Віталію Гончаруку. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ліцею в Фейсбук.

Майор Гончарук обіймав посаду начальника зв'язку штабу в/ч А 1402 156 зенітно-ракетного полку, військовослужбовці якої були задіяні в обороні рубежів біля Авдіївки. Він загинув 8 вересня 2015 на трасі Донецьк - Запоріжжя поблизу с. Орли Покровського району Дніпропетровської області під час виконання бойового завдання.





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Рідні, побратими та особовий склад навчального закладу вшанували пам'ять майора Гончарука і всіх полеглих випускників ліцею хвилиною мовчання.





За сумною традицією ліцею на території навчального закладу сьогодні висадили ще одне дерево. Своєрідна алея пам'яті нагадуватиме "богунівцям" про загиблих побратимів, які віддали життя за Україну.

На заході були присутні мати і дружина загиблого воїна, син героя успішно навчається у Військовому ліцеї, мріє стати офіцером Збройних Сил України як і його батько.