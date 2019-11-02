Сподіваємося, що Левіна знайдуть СБУ та Інтерпол, - представник СБУ Тиводар про справу Гандзюк. ВIДЕО

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна" заявив Начальник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, інформує Цензор.НЕТ.

"Складність цього злочину в тому, що основний організатор, підозрюваний Левін, перебуває в розшуку. Сподіваємося, що найближчим часом завдяки вжитим заходам Службою безпеки, Інтерполом його знайдуть. На жаль, його показань нам не вистачає. Інші особи, Торбін і виконавці, дали свідчення, на яких, а також на інших свідченнях, ґрунтується підозра Левіну та Мангеру (главі Херсонської облради Владиславу Мангеру. - Ред)", - сказав він.

Тиводар зазначив, що слідство у справі Гандзюк просувається, перевіряються на причетність до злочину не лише колишній глава Херсонської ОДА Андрій Гордєєв і депутат Херсонської облради Євген Рищук, а й інші особи, які "могли замовити і замовили цей страшний злочин".

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"Але наразі офіційну підозру вручено Мангеру як організатору і замовнику нападу на Гандзюк, який призвів до її смерті. На жаль, достатніх, підкреслюю, достатніх доказів наразі для повідомлення про підозру іншим особам, які замовили (напад на Гандзюк. - Ред. ), поки що, підкреслюю, немає", - зазначив він.

Начальник ДСУ СБУ нагадав, що кримінальне провадження щодо Левіна і Мангера наразі зупинено. Водночас, крім цього провадження, слідчі СБУ розслідують ще п'ять кримінальних проваджень, які пов'язані з нападом на Гандзюк, а також з обставинами, які передували цьому.

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"За цими п'ятьма кримінальними провадженнями робота слідчих триває, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України. І можу вас запевнити, що найближчим часом за цими провадженнями будуть результати, і їх буде оприлюднено для громадськості", - запевнив він.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.