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02.11.19 10:27

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Ділянку розведення №1 (Станиця Луганська) з робочим візитом відвідала делегація Фінляндської Республіки на чолі з міністром закордонних справ Фінляндії паном Пеккою Хаавісто. Від української сторони делегацію очолив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

Як зазначили в штбі, метою візиту була демонстрація підтримки України,отримання актуальної інформації щодо розвитку безпекової ситуації та дій російських окупаційних військ.

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 01

"Представники делегації висловили стурбованість щодо конфлікту, який триває на сході України і продовжує негативно позначатися на житті та благополуччі цивільного населення, що проживає поблизу лінії зіткнення", - йдеться в повідомленні.

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Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 02

Міністр закордонних справ Фінляндії зауважив хорошу роботу української сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) у Станиці Луганській, зокрема проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого моста і впровадження безкоштовного громадського транспорту для цивільних осіб з обмеженою мобільністю.

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 03
Фото: пресцентр ОС

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на діляниці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.

Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС 04

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