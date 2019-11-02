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02.11.19 13:03

Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

У Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області перекинувся рейсовий автобус. Унаслідок аварії орієнтовно травмувалися 7 пасажирів і водій транспортного засобу. Дані щодо кількості та стану здоров'я постраждалих ще уточнюються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

За даними відомства, ДТП сталася 2 листопада близько 11:00 на околиці села Довжок Кам'янець-Подільського району.

Рейсовий автобус, який рухався за маршрутом "Залісся-1 - Кам'янець-Подільський", з'їхав у кювет і перекинувся.

Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція 01

За попередньою інформацією, унаслідок аварії 31-річний водій і 7 пасажирів автобуса зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили в Кам'янець-Подільську районну лікарню.

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Деталі й причини ДТП встановлюються. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Хмельницької області та Кам'янець-Подільського відділення поліції.

Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція 02

За попередньою інформацією, в транспортному засобі заклинило колесо, але остаточні висновки про причини аварії можна буде зробити лише після отримання результатів автотехнічної експертизи і після завершення розслідування.

Надалі інформація про ДТП буде уточнюватися.

Заклинило колесо: в Хмельницькій області перекинувся рейсовий автобус, постраждали 8 осіб, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

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