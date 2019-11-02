Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

"Попри вимоги тисяч киян і численні законні підстави для розірвання договору оренди міські пацюки-чиновники нахабно видають всі дозволи #Будінвест_КМ! Але не лише дозволи. Парк #ГіркаКрістера відверто готують під забудову", - заявляють організатори.

"Сьогодні "злобудівники" знову прийшли в наш парк, поставили паркан, нагнали тітушні, беркутні та іншої сволоти. Вони знову збираються рити і заливати бетон... Ці шулери змінили назви компаній, взяли новий дозвіл (як завжди з порушеннями). Правила благоустрою Києва передбачають чіткий перелік документів, на підставі яких видається картка на порушення благоустрою. У переліку документів, зазначених у виданій картці, відсутні будгенплан і план благоустрою", - зазначили ініціатори акції.

Зазначимо, боротьба киян за парк Крістерова гірка триває вже понад два роки. Відповідна петиція на сайті Київради набрала понад 10 тисяч голосів. Докладніше про ситуацію з парком можна ознайомитися на сторінці у фейсбуці.

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Після протесту на вулиці Вишгородській учасники акції перемістилися на площу Шевченка.

























Під час акції стався конфлікт між водієм автомобіля і одним з учасників протесту. Було застосовано газовий балончик.











