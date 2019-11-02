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02.11.19 14:06

Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 2 листопада, на житловому масиві Виноградар у Києві, біля кінотеатру Шевченка, відбувається акція протесту проти забудови парку Крістерова гірка. Мітингувальники перекрили рух на вулиці Вишгородській.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

"Попри вимоги тисяч киян і численні законні підстави для розірвання договору оренди міські пацюки-чиновники нахабно видають всі дозволи #Будінвест_КМ! Але не лише дозволи. Парк #ГіркаКрістера відверто готують під забудову", - заявляють організатори.

"Сьогодні "злобудівники" знову прийшли в наш парк, поставили паркан, нагнали тітушні, беркутні та іншої сволоти. Вони знову збираються рити і заливати бетон... Ці шулери змінили назви компаній, взяли новий дозвіл (як завжди з порушеннями). Правила благоустрою Києва передбачають чіткий перелік документів, на підставі яких видається картка на порушення благоустрою. У переліку документів, зазначених у виданій картці, відсутні будгенплан і план благоустрою", - зазначили ініціатори акції.

Зазначимо, боротьба киян за парк Крістерова гірка триває вже понад два роки. Відповідна петиція на сайті Київради набрала понад 10 тисяч голосів. Докладніше про ситуацію з парком можна ознайомитися на сторінці у фейсбуці.

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Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 01
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 02
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 03
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 04
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 05
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 06
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 07
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 08
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 09
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 10
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 11
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 12
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 13
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 14
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 15
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 16
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 17
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 18
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 19
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 20
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 21
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 22

Після протесту на вулиці Вишгородській учасники акції перемістилися на площу Шевченка.

Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 23
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 24
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 25
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 26
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 27
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 28
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 29
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 30
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 31
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 32
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 33
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 34

Під час акції стався конфлікт між водієм автомобіля і одним з учасників протесту. Було застосовано газовий балончик.

Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 35
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 36
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 37
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 38
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 39
Кияни, які протестують проти забудови парку Крістерова гірка, перекрили вулицю Вишгородську і площу Шевченка 40

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