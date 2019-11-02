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02.11.19 14:26

СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці. ФОТО

Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях.

СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБ України.

"Встановлено, що упродовж 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, унаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн", - сказано в повідомленні.

СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці 01
Фото: сайт СБУ

За результатами санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує масштабні зловживання.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві.

Як повідомлялося, 31 жовтня СБУ і ДБР провели обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив.

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