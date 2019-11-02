СБУ виявила мільйонні зловживання на Миколаївській митниці. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБ України.

"Встановлено, що упродовж 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур.

Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, унаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 млн грн", - сказано в повідомленні.



Фото: сайт СБУ

За результатами санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує масштабні зловживання.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві.

Як повідомлялося, 31 жовтня СБУ і ДБР провели обшук на Миколаївській митниці у справі про контрабанду міндобрив.