Поліція і СБУ в супроводі бійців КОРДу затримали на Миколаївщині членів збройного угруповання, які викрадали і катували людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За даними відомства, з серпня розробку злочинної діяльності фігурантів проводили співробітники Управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

1 листопада детективи Слідчого управління, оперативники ГУ НП і СБУ в супроводі бійців КОРДу, роти поліції особливого призначення і спецпризначенців підрозділу "Альфа" провели спецоперацію із затримання чотирьох зловмисників віком 25, 41, 47 та 49 років, причетних до викрадення чоловіків, їхнього побиття і утримання в заручниках, викрадення з території автостоянки, розташованої в смт. Вознесенськ, вантажівки DAF із напівпричепом, а також привласнення документів.

Двоє із підозрюваних - раніше судимі жителі Миколаєва, ще двоє - жителі Вознесенська, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Наразі тривають слідчі заходи, поліція проводить низку обшуків за місцями проживання зловмисників, в їхніх автомобілях і офісах. Правоохоронці вже вилучили понад сотню набоїв до різної зброї, зокрема і до автоматичної, три пістолети і ножі, а також наркотичні засоби.

Очолював угруповання 49-річний житель Миколаєва - відома особистість у кримінальних колах. Нарзі він є підсудним у двох резонансних справах і відпущений судом під заставу, а раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини. Сьогодні під час обшуку в його позашляховику правоохоронці знайшли зброю і набої.

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, начальника слідчого управління полковника поліції Івана Виговського, угрупованню інкримінують одразу п'ять статей Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 1 ст. 126 (побиття і катування), ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їхнє пошкодження).

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Слідчі вже вручили главі угруповання підозру в скоєнні цих злочинів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Санкції зазначених статей передбачають покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Також в автомобілі одного з жителів Вознесенська поліцейські виявили чоловіка - громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку. Під процесуальним керівництвом обласної прокуратури всіх фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід", - зазначив Виговський.







Фото: сайт Нацполіції