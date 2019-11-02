В Станиці Луганській почався монтаж другої металоконструкції моста, - ОДА. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці в Facebook Луганської обласної державної адміністрації.
Зазначається, що підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту мосту через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ "Станиця Луганська" продовжили сьогодні вранці 10 представників ТОВ "Укртрансміст".
У роботі вони задіяли бортову автівку, автопідйомник та автокран. До зварювальних робіт долучилися п’ять осіб.
Працівники "Укртрансмосту" займалися посиленням діафрагми мостової опори № 7, а також обробкою металоконструкцій прольоту мосту за допомоги піскоструминного апарату.
На будівельний майданчик доставили 40-тонний кран для проведення основних монтажних робіт елементів металевих конструкцій.
Монтаж другої металоконструкції розпочато о 13:30. Нагадаємо, що перша металоконструкція – діафрагма – змонтована 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 4 жовтня в Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст і почали демонтаж зруйнованих конструкцій основного моста. Указом від 7 жовтня президент України Володимир Зеленський доручив невідкладно вжити заходів, пов'язаних з відновленням до 27 листопада зруйнованого моста через річку Сіверський Донець в Станично-Луганському районі Луганської області, а також з облаштуванням контрольного пункту в'їзду/виїзду "Станиця Луганська".