Підрозділ 79-ї ОДШБр посів перше місце в конкурсі на найкращий інженерний взвод ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Протягом декількох днів у Хмельницькому найкращі інженерні підрозділи Десантно-штурмових і Сухопутних військ, ВМС і військових частин оперативного забезпечення Збройних Сил України змагалися між собою за звання найкращого в різних номінаціях.

Акцент конкурсу робився на практичну складову. Зокрема наведення мостового переходу з комплекту важкого механізованого мосту, обладнання окопу для танка, переміщення і опускання вантажу в залізобетонне кільце автомобільним краном, маскування бойової техніки тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські десантники завоювали срібло на міжнародних навчаннях Cambrian Patrol - 2019 Великої Британії. ФОТО





Крім цього, інженерні підрозділи демонстрували фізичну підготовленість і точну стрільбу під час армійського біатлону, а також надання першої медичної допомоги і евакуацію пораненого.

Саме десантні інженерні підрозділи отримали більшість призових місць у різних номінаціях, а саме: найкращого місця важкого механізованого мосту (ТММ), найкращий екскаваторник і кранівник, а також найкраще маскувальне відділення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Луганському напрямку зафіксовано 3 ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Перемога в конкурсі належить десантникам інженерного взводу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади з Миколаєва. Друге місце посів інженерний підрозділ Сухопутних військ, почесне третє - за 70 центром інженерного забезпечення Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.

Призери першості будуть відзначені грошовими преміями, кубками та грамотами від начальника Генерального штабу і начальника інженерних військ Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освітній процес в армії має відкинути радянську парадигму, - Грант