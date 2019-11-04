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04.11.19 09:26

Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Серйозна ДТП з жертвами сталася в Києві на вулиці Берковецькій біля ТЦ "Лавина".

Як повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook ДТП сталося на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценко: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельна ДТП в Києві на окружній біля "Лавини": в зіткненні двох автомобілів важкі травми діситали п'ять осіб, двоє лежать на асфальті вже без ознак життя, одному розірвало голову. На місце їдуть всі екстрені служби", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook ДТП сталася на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценка: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"

Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 01
Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 02
Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 03
Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 04
Фото: ДТП.kiev.ua

Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 05

Біля ТЦ Лавина сталася серйозна ДТП: пятеро людей важко травмовані, троє загинули 06

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