Біля ТЦ "Лавина" сталася серйозна ДТП: п'ятеро людей важко травмовані, троє загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook ДТП сталося на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценко: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ДТП.kiev.ua в Facebook.

"Смертельна ДТП в Києві на окружній біля "Лавини": в зіткненні двох автомобілів важкі травми діситали п'ять осіб, двоє лежать на асфальті вже без ознак життя, одному розірвало голову. На місце їдуть всі екстрені служби", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook ДТП сталася на Кільцевій, неподалік від повороту на Стеценка: "За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини"









Фото: ДТП.kiev.ua