У Золотому триває дзеркальне розведення сил: Нацполіція і Нацгвардія несуть службу в посиленому режимі, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Для забезпечення правопорядку та спокою мирних жителів на зазначеній вище ділянці бійці Національної гвардії України разом із співробітниками Національної поліції України зі складу Об’єднаних сил несуть службу у посиленому режимі. Кілька спільних піших нарядів гвардійців та поліцейських патрулюють вулицями Золотого-4. Також, у населеному пункті задіяні цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку. Місцеві, з осторогою, щоб не зурочити, все ж констатують відсутність стрілянини", - йдеться в повідомленні.

"Я 32 роки пропрацювала у місцевому дитсадку. У 2014-му, коли на нашу землю прийшла війна, його закрили. Через деякий час у будівлю влучив ворожий снаряд, завалився дах, а всі вікна повилітали. У мене серце кров’ю обливається, коли я спостерігаю, як дитсадок руйнується. До речі, минулого місяця російська куля прилетіла і у моє вікно… Дякувати Богу, що я була в іншій кімнаті. Зараз уже близько десяти днів у нас спокійно, ми нарадуватися не можемо, аж не віриться…", - говорить жителька Золотого-4 Ганна Михайлівна.

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"Під час розмови з жінкою гвардійці дізналися, що вона живе одна. Тому військові допомогли Ганні Михайлівні із заготівлею дров на зиму і запевнили, що жінка може звертатися до них по допомогу в будь-яку хвилину. Перемога за нами! Слава Україні!", - додали в пресцентрі ООС.













