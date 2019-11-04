Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

44-річний чоловік одразу повідомив про знахідку в поліцію.

Подія сталася 2 листопада поблизу с. Дослідне Дніпровського району. На місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського районного відділення поліції. У згортку поліцейські виявили 2 гранатомети типу "Муха" та 110 патронів калібру 5,45 до автомату Калашникова.

Зброю вилучили та направили на експертизу. Наразі вживаються заходи для встановлення та затримання зловмисника, який сховав вогнепальну зброю та патрони.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі.

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