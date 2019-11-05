Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Співробітники Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували протиправні дії десяти місцевих жителів віком від 19 до 39 років. Організатором злочинної групи виступив 19-річний чернівчанин.

Як повідомляється, упродовж року оперативники встановлювали учасників групи, їхні зв'язки, розподіл ролей і причетність до скоєння злочинів у сфері господарської діяльності.

3 листопада співробітники Управління стратегічних розслідувань і Слідчого управління ГУНП спільно зі спецпідрозділом "КОРД" затримали організатора злочинної групи та одного з її учасників відразу після чергового збуту 2500 фальшивих доларів США.

Під час затримання та проведення обшуку в автомобілі порушників, вилучено 27 500 доларів США з ознаками підробки.

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Поліцейські також провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях учасників злочинної групи, а також осіб, які можуть бути причетні до їхньої протиправної діяльності.

Загалом, упродовж доби поліцейські провели 20 обшуків, під час яких вилучено приблизно 62 000 доларів США, майже половина з них - з ознаками підробки. Також вилучено понад 5500 євро і 166 000 гривень, отриманих злочинним шляхом, зброю і боєприпаси.

Обох затриманих поміщено в ізолятор тимчасового утримання. Їм оголошено про підозри в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють учасників злочинної групи на причетність до аналогічних злочинів на території Чернівецької та інших областей України, а також встановлюють інших їхніх можливих спільників.





Фото: Нацполіція