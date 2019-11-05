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05.11.19 16:12

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років. ФОТОрепортаж

У Чернівцях поліція припинила діяльність організованої злочинної групи фальшивомонетників. Поліцейські з'ясували, що зловмисники використовували підроблену іноземну валюту для придбання транспортних засобів і цифрової техніки. Встановлено їхню причетність до 15 таких фактів на території Буковини і в сусідніх регіонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Співробітники Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Чернівецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували протиправні дії десяти місцевих жителів віком від 19 до 39 років. Організатором злочинної групи виступив 19-річний чернівчанин.

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 01

Як повідомляється, упродовж року оперативники встановлювали учасників групи, їхні зв'язки, розподіл ролей і причетність до скоєння злочинів у сфері господарської діяльності.

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 02

3 листопада співробітники Управління стратегічних розслідувань і Слідчого управління ГУНП спільно зі спецпідрозділом "КОРД" затримали організатора злочинної групи та одного з її учасників відразу після чергового збуту 2500 фальшивих доларів США.

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 03

Під час затримання та проведення обшуку в автомобілі порушників, вилучено 27 500 доларів США з ознаками підробки.

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Поліцейські також провели низку санкціонованих обшуків за місцем проживання та в автомобілях учасників злочинної групи, а також осіб, які можуть бути причетні до їхньої протиправної діяльності.

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 04

Загалом, упродовж доби поліцейські провели 20 обшуків, під час яких вилучено приблизно 62 000 доларів США, майже половина з них - з ознаками підробки. Також вилучено понад 5500 євро і 166 000 гривень, отриманих злочинним шляхом, зброю і боєприпаси.

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 05

Обох затриманих поміщено в ізолятор тимчасового утримання. Їм оголошено про підозри в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 06

Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють учасників злочинної групи на причетність до аналогічних злочинів на території Чернівецької та інших областей України, а також встановлюють інших їхніх можливих спільників.

Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 07
Правоохоронці припинили діяльність ОЗУ фальшивомонетників у Чернівцях: організатору 19 років 08

Фото: Нацполіція

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