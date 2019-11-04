Одесит "замовив" розбійний напад на свого роботодавця, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

До Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла оперативна інформація про планування вчинення злочину на території Одеси. Зокрема було встановлено, що 36-річний чоловік підшуковує осіб з кримінального кола для здійснення розбійного нападу на свого роботодавця – місцевого підприємця у сфері торгівлі.

Будучи добре обізнаним про наміри свого шефа провести оптову закупівлю товару, наявність у нього коштів для цього, час і маршрут його пересування зловмисник склав відповідний план нападу і почав пошуки виконавця замислу. Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції вирішили діяти на упередження, таким чином врятувати жертву запланованого нападу та затримати організатора.

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Правоохоронці провели імітацію злочину, з використанням вогнепальної зброї та заволодінням сумки з грошима підприємця. Як було домовлено заздалегідь, "виконавець" зустрівся із організатором нападу та отримав половину від "здобичі".

Відразу після передачі частини коштів, замовника злочину затримали. Під час обшуку у організатора було вилучено щойно отримані ним гроші та пакетик з порошкоподібною речовиною.

На теперішній час чоловікові оголошено про підозру за ст.27, ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Зловмисникові, у разі доведення його вини в суді, загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.



