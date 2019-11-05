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05.11.19 09:25

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу в Рівненському ресторані "LION".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Рівненській області.

За даними відомства, 5 листопада о 2:35 в Рівному на вул.Соборній, 11б виникла пожежа в ресторані "LION" (будівля двоповерхова, цегляна, крита металочерепицею, розміром 19х15м).

Прибувши за вказаною адресою, бійці ДСНС встановили, що вогнем охоплена частина даху.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 01

"Все свідчило про пізнє виявлення та повідомленні про пожежу. Була загроза розповсюдження полум'я всередину ресторану в інші приміщення. На гасіння рятувальники подали з різних сторін водяні стволи", - сказано в повідомленні.

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Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 02

О 3:15 пожежу вдалося локалізувати, а о 05:20 повністю ліквідувати.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 03

В результаті пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 100 м.кв. та пошкоджено перекриття на площі 50 м.кв. Вдалося врятувати приміщення ресторану та обладнання.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 04

Після ліквідації пожежі від працівників швидкої медичної допомоги рятувальники отримали інформацію, що під час самостійного гасіння пожежі, ще до прибуття підрозділів ДСНС отримав опіки обличчя, верхніх кінцівок I-II ст. і був госпіталізований у Рівненську обласну клінічну лікарню охоронець ресторану "LION" 1970 року народження. Він зараз під наглядом лікарів.

Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 05

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

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Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 06
Уночі в Рівному горів ресторан: серйозно постраждав охоронець закладу, - ДСНС 07
Фото: пресслужба ДСНС

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