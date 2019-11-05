Партію автомобільних запчастин вартістю 10 млн грн, ввезених в Україну поза митним контролем, вилучено на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операцій "Рубіж" та "Мережа" було встановлено організовану групу осіб, які здійснювали ввезення в Україну без сплати митних платежів великих партій автомобільних запчастин, призначених для подальшого продажу через мережу інтернет на території України. Зазначені товари ввозилися нібито для особистого користування громадян, подрібненими партіями, які не підлягають обов’язковому декларуванню, та накопичувалися у складському приміщенні, що належить одному з місцевих підприємців.

На підставі ухвали суду проведено обшук у вказаному приміщенні та домоволодінні одного із учасників схеми. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено партію нових автомобільних запчастин відомих торгових марок в асортименті, автомобільні двигуни внутрішнього згорання, номерні знаки на автомобілі іноземної реєстрації, документи фінансово-господарської діяльності підприємця, причетного до вказаної схеми, та чорнові записи, які свідчать про реалізацію ТМЦ поза обліком, а також 24 тис. 740 євро, 8 тис. 392 долари США та 4 тис. 240 гривень готівкою, відеореєстратор та комп’ютерну техніку.

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Вилучені ТМЦ орієнтовною вартістю 10 млн грн передані на відповідальне зберігання. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вказані товари.











Триває слідство.