В одній з військових частин на Львівщині було викрадено комплектуючі та запчастини до МіГ-29, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБ України.

Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що з однієї з військових частин було викрадено комплектуючі та запасні деталі до літаків МіГ-29 для продажу. Зловмисники намагались збути продукцію представнику комерційної структури. Правоохоронці затримали фігурантів справи при передачі підприємцю викраденого військового майна.

Під час обшуків в будинках і автомобілях зловмисників вилучено велику кількість запасних частин і комплектуючих до бойових літаків МіГ-29, а також гроші, отримані незаконним шляхом.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом військової прокуратури Західного регіону.