Ексзаступник гендиректора заводу "Маяк" намагався продати майно "Укроборонпрому" за $2,5 млн, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ексзаступник генерального директора заводу "Маяк" обіцяв керівнику комерційної структури посприяти позитивному рішенню із придбання майнового комплексу ПАТ "Завод "Маяк" через Систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ). Офіційно бізнесмен мав заплатити за комплекс у Києві лише $2 млн.

Правоохоронці затримали колишнього заступника гендиректора у відділенні банку в Шевченківському районі Києва під час передачі йому першої частини винагороди у сумі $200 тис.

Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). На території заводу і в приміщенні Державної виконавчої служби Оболонського району тривають обшуки. Слідчі також перевіряють причетність до схеми нинішнього керівництва заводу.

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